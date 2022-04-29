В Запорожской области изменили время комендантского часа
Фото: в Запорожской области сообщил об изменении времени комендантского часа (facebook.com)
В Запорожской области сообщил об изменении времени комендантского часа 3 1 по 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Смены комендантского часа:1 мая с 17:00 - 2 мая до 05: 00. Посещение кладбища рекомендовано до 14:00", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, когда они эвакуировали мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их "шпионами".
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