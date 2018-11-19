ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Укрзализныця" изменит график движения поездов в последнюю неделю ноября

Новости » Общество    19.11.2018 - 16:41
"Укрзализныця" изменит график движения поездов в последнюю неделю ноября
Фото: обновленный поезд УЗ (РБК-Украина, Виталий Носач)

В последнюю неделю ноября УЗ планирует провести реконструкцию на путях

В последнюю неделю ноября 2018, начиная с 23 числа, "Укрзализныця" вносит изменения в график движения пассажирских поездов по отдельным направлениям в связи с реконструкцией на путях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что в этот период начнутся плановые ремонты железнодорожной инфраструктуры вблизи станции Вакулинци (Подольский район Полтавы).

"В частности, на период с 23 ноября до 1 декабря 2018 года запланировано выполнить реконструкцию стрелочных переводов и укладки участков путей на станции Вакулинци", - сообщили в пресс-службе.

В связи с ремонтами некоторые поезда по отдельным направлениям будут курсировать по измененному графику движения. В частности, речь идет о такие поезда: №712/711 Киев - Константиновка, №125/126 Константиновка - Киев, №298/297 Киев - Херсон.

"Просим пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и обращать внимание на корректировки движения пригородных поездов", - добавили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" 14 ноября запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт по европути. В ближайшее время планируется запустить регулярное сообщение. Следующее направление - на Словакию.

В Ровенской области горел пассажирский поезд В "Укрзализныце" рассказали, когда поезда разделят на три класса
Новости Украины Укрзализныцяпоезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь