"Укрзализныця" изменит график движения поездов в последнюю неделю ноября

Фото: обновленный поезд УЗ (РБК-Украина, Виталий Носач)

В последнюю неделю ноября УЗ планирует провести реконструкцию на путях

В последнюю неделю ноября 2018, начиная с 23 числа, "Укрзализныця" вносит изменения в график движения пассажирских поездов по отдельным направлениям в связи с реконструкцией на путях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что в этот период начнутся плановые ремонты железнодорожной инфраструктуры вблизи станции Вакулинци (Подольский район Полтавы).

"В частности, на период с 23 ноября до 1 декабря 2018 года запланировано выполнить реконструкцию стрелочных переводов и укладки участков путей на станции Вакулинци", - сообщили в пресс-службе.

В связи с ремонтами некоторые поезда по отдельным направлениям будут курсировать по измененному графику движения. В частности, речь идет о такие поезда: №712/711 Киев - Константиновка, №125/126 Константиновка - Киев, №298/297 Киев - Херсон.

"Просим пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и обращать внимание на корректировки движения пригородных поездов", - добавили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" 14 ноября запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт по европути. В ближайшее время планируется запустить регулярное сообщение. Следующее направление - на Словакию.