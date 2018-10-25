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В "Укрзалізниці" розповіли, коли поїзди розділять на три класи

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 18:46
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поділ поїздів на категорії "економ", "стандарт" і "комфорт" мають запровадити до кінця осені

Анонсований "Укрзалізницею" поділ поїздів на три класи - "комфорт", "стандарт" і "економ" - має запрацювати до кінця осені. Про це повідомив менеджер компанії Олександр Красноштан, передає РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

За його словами, такий розподіл поїздів повинен був відбутися раніше, але виникли затримки через бюрократичні процедури. Чиновник наголошує, що суть розподілу у тому, що пасажир має чітко розуміти, за що він платить. Крім того, "Урзалізниця" таким чином сподівається скоротити кількість незадоволених послугами компанії клієнтів.

Ця процедура торкнеться лише тих поїздів, які вже курсують, та не стосуватиметься додаткових. Прорцедура виглядатиме наступним чином: якщо на маршруті кілька поїздів - їх розділять на три класи, якщо поїзд тільки один - він отримає категорію "економ-клас".

"Якщо за маршрутом ходить тільки один поїзд, якому немає альтернативи, то це повинен бути "економ". Якщо ж, наприклад, між Києвом і Львовом курсують 16 пар поїздів, то деякі з них ми можемо перевести в категорію "комфорт". Обов’язково на маршруті повинен бути "економ-поїзд", щоб соціально чутливі верстви населення, для яких важлива ціна, могли подорожувати доступно", - сказав Красноштан.

Поїзди класу "комфорт" відрізнятимуться тим, що у них будуть нові вагони, які рухатимуться на дві години швидше. Крім того, на ці поїзди призначатимуть більш зручний графік відправлення і прибуття, вони також вищу якість комплектів постільної білизни. При цьому ціни на квитки до кінця 2018 року не підвищуватимуться.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" планує поділити поїзди на три класи до кінця літа 2018 року.

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