"Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов

"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".
Изменения вводят с 29 и 30 мая. "Укрзализныця" внесла изменения в расписание движения таких поездов:
№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая.
№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая.
№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:
№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.
№42/41 Львов - Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. Шевченко - Вольногорск изменит время отправления со станций следующим образом:
Напомним, на сегодня "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов.
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