"Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських потягів

"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських потягів. Частина з них буде відправлятися раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УЗ".
Зміни вводять з 29 та 30 травня. "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху таких потягів:
№758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.
№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.
№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:
№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.
№42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:
Нагадаємо, на сьогодні "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг з Покровську до Львова.
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