Ураган в Канаде: 8 погибших, более полумиллиона человек остались без электричества

Число погибших в результате сильных гроз и урагана в двух самых густонаселенных провинциях Канады возросло до восьми. Электроснабжения лишилось более полумиллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Гроза, длившаяся более двух часов, серьезно повредила инфраструктуру в Онтарио и Квебеке. По словам коммунальных служб, порывы ветра со скоростью 132 км/ч валили деревья, вырывали электрические столбы и даже завалили несколько опор высоковольтных ЛЭП. Восстановление электропитания в населенных пунктах займет несколько дней

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся. "Мы заботимся обо всех пострадавших и благодарим бригады, которые работают над восстановлением электроэнергии", — заявил Трюдо.