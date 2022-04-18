Укрзализныця изменила график движения поездов со Львова в Хельм и Черновцы

Укрзализныця изменила график движения поездов, курсирующих по маршруту Львов - Черновцы и Львов - Хелм. Пассажиров просят учесть временную смену расписания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
"В связи с проведением технического обслуживания дизель-поездов ДПКр-3 претерпевает временные изменения расписание движения региональных поездов, курсирующих в сообщении Львов - Черновцы и Львов - Хелм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 и 21 апреля поезд № 816/815 Львов - Черновцы будет ходить только до станции Коломыя. В эти дни не будет курсировать состав по маршруту Черновцы - Львов.
20 и 22 апреля поезд 816/815 будет отправляться во Львов со станции Коломыя. В эти дни поезд по маршруту Львов - Черновцы курсировать не будет.
Кроме того, 20 апреля не будет курсировать поезд № 814/813 сообщением Львов - Хелм, а 22 апреля - отменяется состав по маршруту Хелм - Львов.
Напомним, 13 апреля УЗ сообщила о задержке поездов по 18 маршрутам из-за обстрела одной из станций российскими оккупантами.
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