Укрзализныця изменила график движения поездов со Львова в Хельм и Черновцы

"В связи с проведением технического обслуживания дизель-поездов ДПКр-3 претерпевает временные изменения расписание движения региональных поездов, курсирующих в сообщении Львов - Черновцы и Львов - Хелм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 и 21 апреля поезд № 816/815 Львов - Черновцы будет ходить только до станции Коломыя. В эти дни не будет курсировать состав по маршруту Черновцы - Львов.

20 и 22 апреля поезд 816/815 будет отправляться во Львов со станции Коломыя. В эти дни поезд по маршруту Львов - Черновцы курсировать не будет.

Кроме того, 20 апреля не будет курсировать поезд № 814/813 сообщением Львов - Хелм, а 22 апреля - отменяется состав по маршруту Хелм - Львов.