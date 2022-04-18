Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова в Хельм і Чернівці

"У зв'язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїздів ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху регіональних поїздів, що курсують у сполученні Львів - Чернівці та Львів - Хелм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 та 21 квітня поїзд № 816/815 Львів - Чернівці ходитиме лише до станції Коломия. У ці дні не курсуватиме склад за маршрутом Чернівці - Львів.

20 та 22 квітня поїзд 816/815 відправлятиметься до Львова зі станції Коломия. У ці дні поїзд за маршрутом Львів - Чернівці курсувати не буде.

Крім того, 20 Квітня не курсуватиме поїзд № 814/813 сполученням Львів - Хелм, а 22 квітня - скасовується склад за маршрутом Хелм - Львів.