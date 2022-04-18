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Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова в Хельм і Чернівці

Фото: Укрзалізниця змінила графік руху поїздів між Львовом, Чернівцями та Хелмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укрзалізниця змінила графік руху поїздів, що курсують за маршрутом Львів - Чернівці та Львів - Хелм. Пасажирів просять врахувати тимчасову зміну розкладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"У зв'язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїздів ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху регіональних поїздів, що курсують у сполученні Львів - Чернівці та Львів - Хелм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 та 21 квітня поїзд № 816/815 Львів - Чернівці ходитиме лише до станції Коломия. У ці дні не курсуватиме склад за маршрутом Чернівці - Львів.

20 та 22 квітня поїзд 816/815 відправлятиметься до Львова зі станції Коломия. У ці дні поїзд за маршрутом Львів - Чернівці курсувати не буде.

Крім того, 20 Квітня не курсуватиме поїзд № 814/813 сполученням Львів - Хелм, а 22 квітня - скасовується склад за маршрутом Хелм - Львів.

Нагадаємо, 13 квітня УЗ повідомила про затримку поїздів за 18 маршрутами через обстріл однієї зі станцій російськими окупантами.

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