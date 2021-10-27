"Укрзализныця" испытывает огромные проблемы с дефицитом локомотивов, - аграрии

"Укрзализныця" должна решить в первую очередь проблему нехватки локомотивов, а не списывать подходящие к эксплуатации вагоны и закупать новые.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко.
"Очень большие проблемы. Они связаны с дефицитом тяги. То есть нет локомотивов. И это та самая проблема, которая была еще 4 года назад с вагонами, когда нельзя было иметь частные вагоны, это только должны были государственные, дефицит которых был большой", - рассказал Козаченко.
По его мнению, если сейчас УЗ примет решение о списании более 50 тыс. железнодорожных вагонов по возрасту, это приведет к большим проблемам на рынке перевозок, ведь закупить такое же количество новых вагонов взамен списанных средств у компании нет. Эксперт считает, что выходом из ситуации должен быть допуск частной тяги на железную дорогу, что создаст конкуренцию на рынке перевозок и повысит эффективность работы железной дороги.
"К сожалению, категорически отказывается "Укрзализныця" разрешить иметь частную тягу", - констатировал Козаченко.
Как сообщалось, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведена из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.
Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.