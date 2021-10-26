"Укрзализныця" имеет достаточно вагонов, нужно решить вопрос с дефицитом тяги, - эксперт

"Возраст не является оптимальным показателем, который влияет на качество вагона или его безопасность. Все-таки главным фактором является техническое состояние вагона", - подчеркнул Вовк.

По его словам, "Укрзализныця" должна заранее заняться вопросом увеличения количества локомотивов и инвестировать в улучшение инфраструктуры и железнодорожных путей, которые находятся в критическом состоянии, ведь именно от этого зависит безопасность и скорость перевозок. А не тратить средства на покупку новых вагонов вместо десятков тысяч тех, которые будут списаны из-за возраста, хотя они находятся в нормальном техническом состоянии и могут эксплуатироваться.

"Проблема тяги стоит чрезвычайно остро, проблема ремонта инфраструктуры тоже стоит чрезвычайно остро. И именно от решения этих двух вопросов зависит собственно профицитная или дефицитная составляющая на рынке вагонов. Потому что текущего парка более чем достаточно для перевозки тех объемов грузов, которые есть на системе. Но только при условии, что оборот вагона будет на приемлемом для рынка уровне - хотя бы на уровне начала текущего года", - рассказал Вовк.