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Укрзализныця добавила новый способ оплаты билетов: как им пользоваться

Фото: Укрзализныця добавила новый способ оплаты билетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця добавила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

После приобретения билета, его можно добавить к кошельку Apple Passkit. Также в чат-боте доступна служба поддержки.

"Поэтому теперь в Apple Messages, который сам по себе делает взаимодействие с Укрзализныцей таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик - через привычные для пользователей Apple систему Apple Pay", - заявил заместитель главы Пассажирской компании Укрзализныци по развитию бизнеса Евгений Ентис.

Чтобы запустить Apple Messages, необходимо нажать на иконку "Сообщения" на официальном сайте Укрзализныци. После этого откроется диалоговое окно для приобретения билета через Apple Pay или общения с оператором службы поддержки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 8 августа в Киевской области УЗ запускает четыре дополнительных пригородных поезда.

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Укрзализныця