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Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків: як ним користуватися

Фото: Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця додала оплатку квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Після придбання квитка, його можна додати до гаманця Apple Passkit. Також у чат-боті доступна служба підтримки.

"Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", - заявив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Щоб запустити Apple Messages необхідно натиснути на іконку "Повідомлення" на офіційному сайті Укрзалізниці. Після цього відкриється діалогове вікно для придбання квитка через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 8 серпня в Київській області УЗ запускає чотири додаткових приміських поїзди.

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Укрзалізниця