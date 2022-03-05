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"Укрзализныца" добавила еще три эвакуационных рейса: список

Автор: Евгения Тугушева

График и список маршрутов эвакуационных рейсов

Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Телеграм-канал "Укрзализныци".

"Укрзализныця" сообщила, что добавляет еще три эвакуационных рейса. Отмечается, что рейс Винница - Львов будет выполняться в 12:30 и в 13:10; Дарница-Львов в 17:00 и Дарница-Львов в 17:00.

Три эвакуационных рейса:

  • Винница – Львов в 12:30 и в 13:10;

  • Дарница-Львов в 17:00;

  • Дарница – Харьков в 12:00.

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Укрзализныця