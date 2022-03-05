Укрзалізниця додала ще три евакуаційні рейси: список

Графік та список маршрутів евакуаційних рейсів
Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" повідомила, що додає ще три евакуаційні рейси. Зазначається, що рейс Вінниця - Львів виконуватиметься о 12:30 та о 13:10; Дарниця-Львів о 17:00 та Дарниця-Львів о 17:00.
Вінниця - Львів о 12:30 та о 13:10
Дарниця-Львів о 17:00
Дарниця - Харків о 12:00.
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