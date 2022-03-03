Укрзализныця дала расписание движения поездов на 3 марта

Укрзализныця дала расписание движения поездов на четверг, 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в наиболее горячих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Рейсы по ст. Киев:
017 УЖГОРОД-ХАРЬКОВ-ПАС 01.56
707 ХАРЬКОВ-ПАС-ТЕРНОПОЛЬ 02.20
703 ХАРЬКОВ-ПАС-ТЕРНОПОЛЬ 02.20
021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 04.02
150 ЧЕРНОВЦЫ-ПОЛТАВА.П 04.21
130 ВОРОХТА-КРЕМЕНЧУГ 04.21
001 Ивано.ФРАН-КОНСТАНТИНОВКА 04.36
138 КРАМАТОРСК-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 05.38
959/960 КИЕВ-УЖГОРОД 9.00
705 ДАРНИЦА-ЛЬВОВ 09.00
142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
114 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
715 ДАРНИЦА-ЛЬВОВ 10.00
738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06
114 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34
142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34
749 КИЕВ ПАС-ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07
749 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 14.07
769 КИЕВ ПАС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02
013 КИЕВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
792 КИЕВ ПАС-КРЕМЕНЧУГ 17.42
790 КИЕВ ПАС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42
145 КИЕВ ПАС-ИЗМАИЛ 17.50
081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
044 ЧЕРНИГОВ-ИВАНО-ФРАНКОВСК 19.06
095 КИЕВ ПАС-РАХОВ 19.48
029 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 20.05
049 КИЕВ ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.12
059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21
057 КИЕВ ПАС-ВОРОХТА 20.21
038 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 21.07
105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 21.15
097 КИЕВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22
076 КИЕВ ПАС-КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28
130 КРЕМЕНЧУГ-ВОРОХТА 22.03
149 ПОЛТАВА.П-ЧЕРНОВЦЫ 22.03
209 ХАРЬКОВ-ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 22.03
017 ХАРЬКОВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10
007 КИЕВ ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 22.22
091 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 22.37
046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 22.47
907 КИЕВ ПАС-КРАМАТОРСК 22.58
080 КИЕВ ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 23.05
138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИСИЧАНСК 23.18
771 КИЕВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 23.46
139 КИЕВ ПАС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 23.59
Рейсы по ст. Харьков:
114 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11
142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11
132 ЖМЕРИНКА-ЛИСИЧАНСК 08.20
001 Ивано.ФРАН-КОНСТАНТИНОВКА 11.33
209 ХАРЬКОВ-ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 12.25
046 ЛИСИЧАНСК-УЖГОРОД 12.36
114 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14.39
142 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14.39
723 ХАРЬКОВ-ЛЬВОВ 17.00
017 ХАРЬКОВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09
795 ХАРЬКОВ-ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27
002 КОНСТАНТИН-ИВАНО.ФРАН 21.08
132 ЛИСИЧАНСК-ЖМЕРИНКА 21.26
007 ХАРЬКОВ-ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД-ЛИСИЧАНСК 22.40
Рейсы по ст. Днепр:
038 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.00
796 ДНЕПР-ГОЛ-ХАРЬКОВ-ПАС 06.23
006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 09.27
738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 09.54
041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 14.26
006 МАРИУПОЛЬ-РАХОВ 16.39
738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 19.07
038 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.00
796 ДНЕПР-ГОЛ-ХАРЬКОВ-ПАС 06.23
006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 09.27
738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 09.54
041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 14.26
006 ЗАПОРОЖЬЕ-РАХОВ 16.39
738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 19.07
Рейсы по ст. Запорожье:
738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 08.16
006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 11.07
120 ЗАПОРИЖ 1-ЛЬВОВ 12.20
006 МАРИУПОЛЬ-РАХОВ 14.45
072 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 19.47
068 МАРИУПОЛЬ-ЛЬВОВ 20.37
038 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 21.38
068 ЛЬВОВ-МАРИУПОЛЬ 22.26
Рейсы по ст. Винница:
105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 00.28
078 ОДЕССА ГОЛ. - КОВЕЛЬ 00.58
041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 01.05
771 КИЕВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 02.35
060 ЧОП-КИЕВ ПАС 03.42
058 ВОРОХТА-КИЕВ ПАС 03.42
106 ОДЕССА ГОЛ. - КИЕВ ПАС 03.54
081 УЖГОРОД-КИЕВ ПАС 04.31
050 ТРУСКАВЕЦ-КИЕВ ПАС 04.42
086 ЗАПОРОЖЬЕ-ЛЬВОВ 05.46
056 РАХОВ-КИЕВ ПАС 06.03
770 КАМЯН-ПОД-КИЕВ ПАС 06.47
021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 06.54
146 ИЗМАИЛ-КИЕВ ПАС 07.45
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 09.16
070 МАРИУПОЛЬ-ЛЬВОВ 10.23
772 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ ПАС 16.41
769 КИЕВ ПАС-КАМЯН-ПОД 17.20
086 ЛЬВОВ-ЗАПОРОЖЬЕ 17.43
055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 18.07
138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 19.42
716 ЛЬВОВ-КИЕВ ПАС 20.50
145 КИЕВ ПАС - ИЗМАИЛ 21.08
081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 21.45
042 ТРУСКАВЕЦ-ДНЕПР-ГОЛ 22.32
049 КИЕВ ПАС-ТРУСКАВЕЦ 23.17
057 КИЕВ ПАС-ВОРОХТА 23.26
059 КИЕВ ПАС-ЧОП 23.26
022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ-ПАС 23.53
В дополнение к указанным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во Львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.
Также эвакуационные электрички будут осуществлять регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.
Также на 3 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10.35;
№ 950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
№ 35/36 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22.40;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14.46;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17.35;
№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 14.00, прибытие в
ст. Хелм в 20.30;
№ 7616/7617 Хелм-Львов, отправлением со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20.22;
№ 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23.20;
№ 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;
№ 7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в
ст. Хелм в 03.25;
№ 7620/7621 Хелм – Львов, отправлением со ст. Хелм в 04.25, прибытие во Львов в 11.40.
№ 67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине начала работу горячая линия для помощи населению, армии и теробороні.
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