В Украине начала работу горячая линия для помощи населению, армии и теробороне
Фото: в Украине начала работу горячая линия для помощи населению, армии и теробороне (УНИАН)
В Украине начала работу горячая линия для желающих оказать гуманитарную помощь населению или поддержать украинских военных и бойцов территориальной обороны.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Звонить на нее бесплатно из Украины можно по номеру: 0 800 202 600.
Из других стран и из Украины по тарифам своего оператора связи: +380 44 237 00 02.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что более тысячи добровольцев изъявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.