Укрзализныця дала расписание движения поездов на 3 марта

Укрзализныця дала расписание движения поездов на четверг, 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в наиболее горячих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Рейсы по ст. Киев:

017 УЖГОРОД-ХАРЬКОВ-ПАС 01.56

707 ХАРЬКОВ-ПАС-ТЕРНОПОЛЬ 02.20

703 ХАРЬКОВ-ПАС-ТЕРНОПОЛЬ 02.20

021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 04.02

150 ЧЕРНОВЦЫ-ПОЛТАВА.П 04.21

130 ВОРОХТА-КРЕМЕНЧУГ 04.21

001 Ивано.ФРАН-КОНСТАНТИНОВКА 04.36

138 КРАМАТОРСК-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 05.38

959/960 КИЕВ-УЖГОРОД 9.00

705 ДАРНИЦА-ЛЬВОВ 09.00

142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23

114 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23

715 ДАРНИЦА-ЛЬВОВ 10.00

738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06

114 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34

142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34

749 КИЕВ ПАС-ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07

749 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 14.07

769 КИЕВ ПАС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02

013 КИЕВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

792 КИЕВ ПАС-КРЕМЕНЧУГ 17.42

790 КИЕВ ПАС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

145 КИЕВ ПАС-ИЗМАИЛ 17.50

081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

044 ЧЕРНИГОВ-ИВАНО-ФРАНКОВСК 19.06

095 КИЕВ ПАС-РАХОВ 19.48

029 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 20.05

049 КИЕВ ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.12

059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21

057 КИЕВ ПАС-ВОРОХТА 20.21

038 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 21.07

105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 21.15

097 КИЕВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЕВ ПАС-КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУГ-ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П-ЧЕРНОВЦЫ 22.03

209 ХАРЬКОВ-ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 22.03

017 ХАРЬКОВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10

007 КИЕВ ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 22.22

091 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 22.37

046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 22.47

907 КИЕВ ПАС-КРАМАТОРСК 22.58

080 КИЕВ ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 23.05

138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИСИЧАНСК 23.18

771 КИЕВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 23.46

139 КИЕВ ПАС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 23.59

Рейсы по ст. Харьков:

114 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11

142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11

132 ЖМЕРИНКА-ЛИСИЧАНСК 08.20

001 Ивано.ФРАН-КОНСТАНТИНОВКА 11.33

209 ХАРЬКОВ-ПАС-ЧЕРНОВЦЫ 12.25

046 ЛИСИЧАНСК-УЖГОРОД 12.36

114 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14.39

142 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14.39

723 ХАРЬКОВ-ЛЬВОВ 17.00

017 ХАРЬКОВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09

795 ХАРЬКОВ-ПАС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27

002 КОНСТАНТИН-ИВАНО.ФРАН 21.08

132 ЛИСИЧАНСК-ЖМЕРИНКА 21.26

007 ХАРЬКОВ-ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-ЛИСИЧАНСК 22.40

Рейсы по ст. Днепр:

038 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.00

796 ДНЕПР-ГОЛ-ХАРЬКОВ-ПАС 06.23

006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 09.27

738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 09.54

041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 14.26

006 МАРИУПОЛЬ-РАХОВ 16.39

738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 19.07

038 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 05.00

796 ДНЕПР-ГОЛ-ХАРЬКОВ-ПАС 06.23

006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 09.27

738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 09.54

041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 14.26

006 ЗАПОРОЖЬЕ-РАХОВ 16.39

738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 1 19.07

Рейсы по ст. Запорожье:

738 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 08.16

006 РАХОВ - ЗАПОРОЖЬЕ 11.07

120 ЗАПОРИЖ 1-ЛЬВОВ 12.20

006 МАРИУПОЛЬ-РАХОВ 14.45

072 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 19.47

068 МАРИУПОЛЬ-ЛЬВОВ 20.37

038 ЗАЛОГ 1-КИЕВ ПАС 21.38

068 ЛЬВОВ-МАРИУПОЛЬ 22.26

Рейсы по ст. Винница:

105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ. 00.28

078 ОДЕССА ГОЛ. - КОВЕЛЬ 00.58

041 ДНЕПР-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦ 01.05

771 КИЕВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 02.35

060 ЧОП-КИЕВ ПАС 03.42

058 ВОРОХТА-КИЕВ ПАС 03.42

106 ОДЕССА ГОЛ. - КИЕВ ПАС 03.54

081 УЖГОРОД-КИЕВ ПАС 04.31

050 ТРУСКАВЕЦ-КИЕВ ПАС 04.42

086 ЗАПОРОЖЬЕ-ЛЬВОВ 05.46

056 РАХОВ-КИЕВ ПАС 06.03

770 КАМЯН-ПОД-КИЕВ ПАС 06.47

021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 06.54

146 ИЗМАИЛ-КИЕВ ПАС 07.45

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 09.16

070 МАРИУПОЛЬ-ЛЬВОВ 10.23

772 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ ПАС 16.41

769 КИЕВ ПАС-КАМЯН-ПОД 17.20

086 ЛЬВОВ-ЗАПОРОЖЬЕ 17.43

055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 18.07

138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 19.42

716 ЛЬВОВ-КИЕВ ПАС 20.50

145 КИЕВ ПАС - ИЗМАИЛ 21.08

081 КИЕВ ПАС-УЖГОРОД 21.45

042 ТРУСКАВЕЦ-ДНЕПР-ГОЛ 22.32

049 КИЕВ ПАС-ТРУСКАВЕЦ 23.17

057 КИЕВ ПАС-ВОРОХТА 23.26

059 КИЕВ ПАС-ЧОП 23.26

022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ-ПАС 23.53

В дополнение к указанным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во Львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.

Также эвакуационные электрички будут осуществлять регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.

Также на 3 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10.35;

№ 950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22.40;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14.46;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17.35;

№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 14.00, прибытие в

ст. Хелм в 20.30;

№ 7616/7617 Хелм-Львов, отправлением со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20.22;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23.20;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;

№ 7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в

ст. Хелм в 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львов, отправлением со ст. Хелм в 04.25, прибытие во Львов в 11.40.

№ 67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.