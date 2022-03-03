Укрзалізниця дала розклад руху потягів на 3 березня
Укрзалізниця дала розклад руху потягів на четвер, 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Рейси по ст. Київ:
017 УЖГОРОД -ХАРКІВ-ПАС 01.56
707 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 02.20
703 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 02.20
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 04.02
150 ЧЕРНІВЦІ -ПОЛТАВА.П 04.21
130 ВОРОХТА -КРЕМЕНЧУК 04.21
001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИНІВКА 04.36
138 КРАМАТОРСЬК-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38
959/960 КИЇВ – УЖГОРОД 9.00
705 ДАРНИЦЯ - ЛЬВІВ 09.00
142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 06.23
114 ЛЬВІВ -ЛИМАН 06.23
715 ДАРНИЦЯ -ЛЬВІВ 10.00
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
749 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 14.07
769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02
013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12
792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42
790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 17.50
081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
044 ЧЕРНІГІВ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
095 КИЇВ ПАС-РАХІВ 19.48
029 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 20.05
049 КИЇВ ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
059 КИЇВ ПАС-ЧОП 20.21
057 КИЇВ ПАС-ВОРОХТА 20.21
038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 21.07
105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.15
097 КИЇВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22
076 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
130 КРЕМЕНЧУК-ВОРОХТА 22.03
149 ПОЛТАВА.П -ЧЕРНІВЦІ 22.03
209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.03
017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10
007 КИЇВ ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.22
091 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 22.37
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47
907 КИЇВ ПАС-КРАМАТОРСЬК 22.58
080 КИЇВ ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 23.05
138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИСИЧАНСЬК 23.18
771 КИЇВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
139 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59
Рейси по ст. Харків:
114 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
132 ЖМЕРИНКА-ЛИСИЧАНСЬК 08.20
001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИНІВКА 11.33
209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 12.25
046 ЛИСИЧАНСЬК-УЖГОРОД 12.36
114 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
723 ХАРКІВ - ЛЬВІВ 17.00
017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
002 КОСТЯНТИН -ІВАНО.ФРАН 21.08
132 ЛИСИЧАНСЬК-ЖМЕРИНКА 21.26
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД -ЛИСИЧАНСЬК 22.40
Рейси по ст. Дніпро:
038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 19.07
038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 19.07
Рейси по ст. Запоріжжя:
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16
006 РАХІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 11.07
120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45
072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47
068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37
038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38
068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26
Рейси по ст. Вінниця:
105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 00.28
078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05
771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 02.35
060 ЧОП-КИЇВ ПАС 03.42
058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42
106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54
081 УЖГОРОД-КИЇВ ПАС 04.31
050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42
086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46
056 РАХІВ-КИЇВ ПАС 06.03
770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54
146 ІЗМАЇЛ-КИЇВ ПАС 07.45
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 09.16
070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23
772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20
086 ЛЬВІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 17.43
055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 18.07
138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 19.42
716 ЛЬВІВ - КИЇВ ПАС 20.50
145 КИЇВ ПАС - ІЗМАЇЛ 21.08
081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 21.45
042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32
049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17
057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26
059 КИЇВ ПАС-ЧОП 23.26
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53
На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.
Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.
Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до
ст. Хелм о 20.30;
№ 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до
ст. Хелм о 03.25;
№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні розпочала роботу гаряча лінія для допомоги населенню, армії та теробороні.
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