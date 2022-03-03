Укрзалізниця дала розклад руху потягів на 3 березня

Укрзалізниця дала розклад руху потягів на четвер, 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Рейси по ст. Київ:

017 УЖГОРОД -ХАРКІВ-ПАС 01.56

707 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 02.20

703 ХАРКІВ-ПАС-ТЕРНОПІЛЬ 02.20

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 04.02

150 ЧЕРНІВЦІ -ПОЛТАВА.П 04.21

130 ВОРОХТА -КРЕМЕНЧУК 04.21

001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИНІВКА 04.36

138 КРАМАТОРСЬК-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38

959/960 КИЇВ – УЖГОРОД 9.00

705 ДАРНИЦЯ - ЛЬВІВ 09.00

142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 06.23

114 ЛЬВІВ -ЛИМАН 06.23

715 ДАРНИЦЯ -ЛЬВІВ 10.00

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06

114 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34

142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

749 КИЇВ ПАС -ЛЬВІВ 14.07

769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12

792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42

790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 17.50

081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

044 ЧЕРНІГІВ -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06

095 КИЇВ ПАС-РАХІВ 19.48

029 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 20.05

049 КИЇВ ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.12

059 КИЇВ ПАС-ЧОП 20.21

057 КИЇВ ПАС-ВОРОХТА 20.21

038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 21.07

105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.15

097 КИЇВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУК-ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П -ЧЕРНІВЦІ 22.03

209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.03

017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 22.10

007 КИЇВ ПАС-ЧЕРНІВЦІ 22.22

091 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 22.37

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47

907 КИЇВ ПАС-КРАМАТОРСЬК 22.58

080 КИЇВ ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 23.05

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИСИЧАНСЬК 23.18

771 КИЇВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46

139 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59

Рейси по ст. Харків:

114 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

132 ЖМЕРИНКА-ЛИСИЧАНСЬК 08.20

001 ІВАНО.ФРАН-КОСТЯНТИНІВКА 11.33

209 ХАРКІВ-ПАС-ЧЕРНІВЦІ 12.25

046 ЛИСИЧАНСЬК-УЖГОРОД 12.36

114 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39

723 ХАРКІВ - ЛЬВІВ 17.00

017 ХАРКІВ-ПАС-УЖГОРОД 15.09

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

002 КОСТЯНТИН -ІВАНО.ФРАН 21.08

132 ЛИСИЧАНСЬК-ЖМЕРИНКА 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД -ЛИСИЧАНСЬК 22.40

Рейси по ст. Дніпро:

038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 05.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23

006 РАХІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 09.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 19.07

038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 05.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖ 1 19.07

Рейси по ст. Запоріжжя:

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16

006 РАХІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 11.07

120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45

072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47

068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37

038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38

068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26

Рейси по ст. Вінниця:

105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 00.28

078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05

771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 02.35

060 ЧОП-КИЇВ ПАС 03.42

058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42

106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54

081 УЖГОРОД-КИЇВ ПАС 04.31

050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42

086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46

056 РАХІВ-КИЇВ ПАС 06.03

770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54

146 ІЗМАЇЛ-КИЇВ ПАС 07.45

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 09.16

070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23

772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41

769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20

086 ЛЬВІВ- ЗАПОРІЖЖЯ 17.43

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 18.07

138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 19.42

716 ЛЬВІВ - КИЇВ ПАС 20.50

145 КИЇВ ПАС - ІЗМАЇЛ 21.08

081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 21.45

042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32

049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17

057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26

059 КИЇВ ПАС-ЧОП 23.26

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53

На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.

Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;

№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до

ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до

ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.