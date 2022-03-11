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Укрзализныця дала график перевозок и эвакуационных поездов на 11 марта

Автор: Владимир Костырин

В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и какие назначены дополнительные эвакуационные, в том числе и международные рейсы в пятницу, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Все эвакуационные рейсы с востока на запад - бесплатные, в том числе международные, но за исключением рейсов Венгерской железной дороги, обратили внимание в Укрзализныце.

Из Киева:

  • 06:23 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 07:00 - №732 Дарница - Днепр
  • 08:00 - №705 Дарница – Львов
  • 12:06 - №45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 - №55 Киев - Рахов
  • 17:00 - №743 Киев – Львов
  • 17:12 - №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 - №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 - №95 Киев - Рахов
  • 20:05 - №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 - №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 - №59 Киев – Чоп
  • 20:21 - №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 - №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 - №105 Киев – Одесса
  • 21:22 - №97 Киев – Ковель
  • 21:50 - №15 Харьков - Рахов
  • 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
  • 22:22 - №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 - №91 Киев – Львов
  • 22:47 - №46 Краматорск – Ужгород
  • 22:49 - №138 Хмельницкий – Лиман
  • 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

  • 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 12:36 - №46 Краматорск – Ужгород
  • 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 15:09 - №15 Харьков – Рахов
  • 19:27 - №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

  • 06:23 - №796 Днепр – Харьков
  • 08:16 - №738 Запорожье – Киев
  • 14:00 - №731 Днепр - Львов
  • 14:26 - №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 - №6 Запорожье - Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

  • 11:07 №006 Рахов - Запорожье
  • 12:20 - №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 - №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

  • 00:28 - №105 Киев – Одесса
  • 00:58 №078 Одесса - Ковель
  • 01:05 №041 Днепр - Трускавец
  • 02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 - №060 Чоп – Киев
  • 03:42 - №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 - №106 Одесса – Киев
  • 04:31 - №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 №050 Трускавец - Киев
  • 06:03 - №056 Рахов – Киев
  • 06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 18:07 №055 Киев - Рахов
  • 19:38 - №138 Хмельницкий – Лиман
  • 20:50 - №716 Львов – Киев
  • 21:45 - №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 №042 Трускавец - Днепр
  • 23:17 - №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 - №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 - №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы

Такие рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, однако в УЗ уже сейчас анонсировали следующее:

Краматорск

  • Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

  • Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

  • Поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

  • Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00
  • Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

  • Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

  • Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00

Жмеринка

  • Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00

Авдеевка

Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00

Международные эвакуационные рейсы

Целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Польша

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

  • Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
  • С вокзала г. Мукачево в 12:30 отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

  • № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
  • № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

  • Одесса – Тульча (Румыния) отправляется в 23:23.

Ранее сообщалось, что Греция отправит в Польшу автобусы и самолеты для беженцев из Украины.

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Укрзализныця