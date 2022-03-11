Укрзализныця дала график перевозок и эвакуационных поездов на 11 марта

Все эвакуационные рейсы с востока на запад - бесплатные, в том числе международные, но за исключением рейсов Венгерской железной дороги, обратили внимание в Укрзализныце.

Из Киева:

06:23 - №114, 142 Львов - Лиман

07:00 - №732 Дарница - Днепр

08:00 - №705 Дарница – Львов

12:06 - №45 Ужгород – Краматорск

13:34 - №114/142 Лиман – Львов

14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев - Рахов

17:00 - №743 Киев – Львов

17:12 - №13 Киев – Солотвино

17:42 - №792 Киев – Кременчуг

17:42 - №790 Киев – Кропивницкий

18:30 - №81 Киев – Ужгород

19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев - Рахов

20:05 - №29 Киев – Ужгород

20:12 - №49 Киев – Трускавец

20:21 - №59 Киев – Чоп

20:21 - №57 Киев – Ворохта

21:07 - №38 Киев – Запорожье

21:15 - №105 Киев – Одесса

21:22 - №97 Киев – Ковель

21:50 - №15 Харьков - Рахов

22:03 - №149 Полтава – Черновцы

22:22 - №7 Киев – Черновцы

22:37 - №91 Киев – Львов

22:47 - №46 Краматорск – Ужгород

22:49 - №138 Хмельницкий – Лиман

23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 - №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 - №46 Краматорск – Ужгород

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 - №796 Днепр – Харьков

08:16 - №738 Запорожье – Киев

14:00 - №731 Днепр - Львов

14:26 - №41 Днепр – Трускавец

16:39 - №6 Запорожье - Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 №006 Рахов - Запорожье

12:20 - №120 Запорожье – Львов

14:45 - №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00:28 - №105 Киев – Одесса

00:58 №078 Одесса - Ковель

01:05 №041 Днепр - Трускавец

02:35 - №771 Киев – Хмельницкий

03:42 - №060 Чоп – Киев

03:42 - №058 Ворохта – Киев

03:54 - №106 Одесса – Киев

04:31 - №081 Ужгород – Киев

04:42 №050 Трускавец - Киев

06:03 - №056 Рахов – Киев

06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 - №772 Хмельницкий – Киев

17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 №055 Киев - Рахов

19:38 - №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 - №716 Львов – Киев

21:45 - №081 Киев – Ужгород

22:32 №042 Трускавец - Днепр

23:17 - №049 Киев – Трускавец

23:26 - №057 Киев – Ворохта

23:26 - №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы

Такие рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, однако в УЗ уже сейчас анонсировали следующее:

Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

Поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00

Жмеринка

Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00

Авдеевка

Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00

Международные эвакуационные рейсы

Целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Польша

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

С вокзала г. Мукачево в 12:30 отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№ 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния