Греция отправит в Польшу автобусы и самолеты для беженцев
Греция выделит автобусы и самолеты для беженцев. Их отправят в Польшу, чтобы ускорить выезд людей в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщил министр миграции Греции Нотис Митараки, Афины приняли просьбу Варшавы о помощи, так как наплыв украинцев, которые убегают от войны, очень большой.
"Польша вчера обратилась к нам за помощью. Мы отправим самолеты или автобусы, чтобы перевезти людей с Польши в Грецию. Потому что Польша сейчас принимает более 1,3 млн людей. 7 тысяч украинцев уже приехали в нашу страну. Они почти сразу получат 12-месячный вид на жительство", - рассказал Митараки.
Также в Греции пообещали устроить в местные школы детей беженцев. Часть беженцев – из этнического греческого сообщества, многие говорят на греческом языке. Для тех детей, которые языка не знают, организуют языковые курсы.
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