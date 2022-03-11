Укрзалізниця дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 11 березня
В Укрзалізниці розповіли, як курсуватимуть поїзди та які призначені додаткові евакуаційні, в тому числі й міжнародні рейси в п'ятницю, 11 березня.
Всі евакуаційні рейси зі сходу на захід - безплатні, в тому числі міжнародні, але за винятком рейсів Угорської залізниці, звернули увагу в Укрзалізниці.
З Києва:
- 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
- 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
- 08:00 - №705 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:00 - №743 Київ - Львів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 21:50 - №15 Харків - Рахів
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 22:49 - №138 Хмельницький - Лиман
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
- 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
- 07:15 - ІС+ Харків - Львів
- 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків - Рахів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
- 06:23 - №796 Дніпро - Харків
- 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
- 14:00 - №731 Дніпро - Львів
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ - Одеса
- 00:58 - №078 Одеса - Ковель
- 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
- 03:42 - №060 Чоп - Київ
- 03:42 - №058 Ворохта - Київ
- 03:54 - №106 Одеса - Київ
- 04:31 - №081 Ужгород - Київ
- 04:42 - №050 Трускавець - Київ
- 06:03 - №056 Рахів - Київ
- 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 18:07 - №055 Київ - Рахів
- 19:38 - №138 Хмельницький - Лиман
- 20:50 - №716 Львів - Київ
- 21:45 - №081 Київ - Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець - Дніпро
- 23:17 - №049 Київ - Трускавець
- 23:26 - №057 Київ - Ворохта
- 23:26 - №059 Київ - Чоп
Додаткові евакуаційні рейси
Такі рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, проте в УЗ вже зараз анонсували наступне:
Краматорськ
- Поїзд 255/256 Краматорськ - Самбір, 13 вагонів, 11:00
Харків
- Поїзд 229/230 Харків - Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро
- Поїзд 228/227 Дніпро - Чоп, 18 вагонів, 12:00
Кривий Ріг
- Поїзд 223/224 Кривий Ріг - Львів, 12 вагонів, 11:00
- Поїзд 219/220 Кривий Ріг - Чоп, 15 вагонів, 14:50
Одеса
- Поїзд 238/237 Одеса - Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Житомир
- Поїзд Житомир - Бердичів - Львів, посадка з 11:00 до 13:00
Жмеринка
- Поїзд 7904 Жмеринка - Львів, 14:00
Авдіївка
Поїзд 7931 Авдіївка - Дніпро, 15:00
Міжнародні евакуаційні рейси
Цілісний список міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня виглядатиме так:
Польща
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55
Угорщина
- Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) за день з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів.
- З вокзалу м. Мукачево о 12:30 відправляється поїзд по формуванню Угорської залізниці до Будапешта.
Словаччина
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13
Румунія
- Одеса - Тульча (Румунія) відправляється о 23:23.