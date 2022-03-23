Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 23 марта

Укрзализныця продолжает вывозить людей в безопасные города и области, где нет активных боевых действий. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 23 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возвращает платный проезд на часть направлений.

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