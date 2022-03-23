Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 23 березня

Укрзалізниця продовжує вивозити людей у безпечні міста та області, де немає активних бойових дій. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 23 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.

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