Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 23 березня

Укрзалізниця продовжує вивозити людей у безпечні міста та області, де немає активних бойових дій. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 23 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 23 березня
Київ, вокзал Дарниця:
Харків:
Дніпро:
Краматорськ:
Одеса:
Інший:
Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.
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