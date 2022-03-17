Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 18 марта

Укрзализныця каждый день эвакуирует людей из городов, которые уничтожают российские оккупанты. В частности, компания опубликовала график дополнительных поездов на 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.

Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзализныци .

Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева в Хелм в 19:13.

Ранее мы сообщали, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.

Также мы писали, что Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити.

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