Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 18 марта
Укрзализныця каждый день эвакуирует людей из городов, которые уничтожают российские оккупанты. В частности, компания опубликовала график дополнительных поездов на 18 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 18 марта:
Киев, Дарницкий вокзал:
- 1:00 - Интерсити + Дарница - Харьков;
- 8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;
- 17:00 - Интерсити + Дарница - Львов.
Харьков:
- 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
- 9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харьков - Львов.
Днепр:
- 17:00 - №503/504 Днепр - Винница;
- 20:00 - №226/225 Днепр - Чоп.
Краматорск:
- 13:00 - №277/278 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №279/280 Краматорск - Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 - №902/901 Запорожье - Чоп.
Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзализныци.
Ранее мы сообщали, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.
Также мы писали, что Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити.
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