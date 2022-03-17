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Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 18 марта

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 21:08
Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 18 марта График поездов на 18 марта (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця каждый день эвакуирует людей из городов, которые уничтожают российские оккупанты. В частности, компания опубликовала график дополнительных поездов на 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 18 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 1:00 - Интерсити + Дарница - Харьков;
  • 8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;
  • 17:00 - Интерсити + Дарница - Львов.

Харьков:

  • 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
  • 9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харьков - Львов.

Днепр:

  • 17:00 - №503/504 Днепр - Винница;
  • 20:00 - №226/225 Днепр - Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 - №277/278 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №279/280 Краматорск - Львов.

Кривой Рог:

  • 11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.

Запорожье:

  • 10:00 - №902/901 Запорожье - Чоп.

Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзализныци.

Ранее мы сообщали, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.

Также мы писали, что Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити.

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