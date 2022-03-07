Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 7 марта
Укрзализныця рассказала, как будут курсировать поезда в понедельник, 7 марта. Уехать будет возможно из Киева, Харькова, Запорожья. Также назначены дополнительные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Из Киева:
01: 00-Интерсити + Дарница-Харьков
06: 23 - №142 Львов-Лиман
06: 23 - №114 Львов-Лиман
07: 00 - №722 Дарница-Харьков
07: 00 - №732 Дарница-Днепр
07:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
08: 00 - №705 Дарница-Львов
12: 06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15: 02 - №55 Киев-Рахов
17: 00 - №743 Киев-Львов
17: 12 - №13 Киев-Солотвино
17: 42 - №792 Киев-Кременчуг
17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий
18: 30 - №81 Киев-Ужгород
19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19: 48 - №95 Киев-Рахов
20: 05 - №29 Киев-Ужгород
20: 12 - №49 Киев-Трускавец
20: 21 - №59 Киев-Чоп
20: 21 - №57 Киев-Ворохта
21: 07 - №38 Киев-Запорожье
21: 15 - №105 Киев-Одесса
21: 22 - №97 Киев-Ковель
22: 03 - №149 Полтава-Черновцы
22: 10 - №17 Харьков-Ужгород
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22: 37 - №91 Киев-Львов
22: 47 - №46 Лиман-Ужгород
23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов
07: 15 - ИС+ Харьков-Львов
08: 00-ИС+ Харьков-Львов
12: 36 - №46 Лиман-Ужгород
14: 00-ИС+ Харьков-Львов
14:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман
15: 09 - №15 Харьков-Рахов
17: 00 - №723 Харьков-Львов
19: 27 - №795 Харьков-Днепр
21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск
21: 43 - №7 Харьков-Одесса
22: 40 - №45 Ужгород-Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
06: 23 - №796 Днепр-Харьков
14: 00 - №732 Днепр-Львов
14: 26 - №41 Днепр-Трускавец
16: 39 - №6 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
11: 07 - №006 Рахов-Запорожье
12: 20 - №120 Запорожье-Львов
14: 45 - №005 Запорожье-Рахов
20: 37 - №068 Запорожье-Львов
21: 38 - №038 Запорожье-Киев
22: 26 - №068 Львов-Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
00: 28 - №105 Киев-Одесса
00: 58 - №078 Одесса-Ковель
01: 05 - №041 Днепр-Трускавец
02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий
03: 42 - №060 Чоп-Киев
03: 42 - №058 Ворохта-Киев
03: 54 - №106 Одесса-Киев
04: 31 - №081 Ужгород-Киев
04: 42 - №050 Трускавец-Киев
05: 46 – №086 Запорожье-Львов
06: 03 – №056 Рахов-Киев
06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев
09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий
10: 23 - №070 Запорожье-Львов
16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев
17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский
17: 43 - №086 Львов-Запорожье
18: 07 - №055 Киев-Рахов
19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман
20: 50 - №716 Львов-Киев
21: 45 - №081 Киев-Ужгород
22: 32 - №042 Трускавец-Днепр
23: 17 - №049 Киев-Трускавец
23: 26 - №057 Киев-Ворохта
23: 26 - №059 Киев-Чоп
В дополнение к графиковым сообщениям запланированы такие эвакуационные рейсы (график будет пополняться):
* Донецкое направление:
01: 00-Краматорск-Ужгород, 18 вагонов
17: 00-Краматорск-Ужгород, 13 вагонов
* Одесское направление:
22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов
• Запорожье:
2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый
* Днепр:
3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
* Кривой Рог:
2 рейса: 12 и 15 вагонов
• Харьков:
3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
А также электричками:
* организовано челночное движение на участке Харьков-Полтава-Кременчуг;
* из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;
* из Житомира (начиная с 11: 00) во Львов с пересадкой по Бердичеву. Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.
Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:
№ 954 Львов – Хрубешув в 00:01; № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 956 Львов – Хрубешув (схеме 20 вагонов) отправлением в 13.20;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
№ 7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
№ 905/906 Харьков – Хелм в 17: 00;
№ 67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19: 13;
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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