Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 7 березня
Укрзалізниця розповіла, як курсуватимуть поїзди у понеділок, 7 березня. Виїхати буде можливо з Києва, Харкова, Запоріжжя. Також призначені додаткові рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
З Києва:
01: 00-Інтерсіті + Дарниця-Харків
06: 23 - №142 Львів-Лиман
06: 23 - №114 Львів-Лиман
07: 00 - №722 Дарниця-Харків
07: 00 - №732 Дарниця-Дніпро
07:36 - №1 Івано-Франківськ-Костянтинівка
08: 00 - № 705 Дарниця-Львів
12: 06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман-Львів
14: 07 - №749 Київ-Івано-Франківськ
14: 25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський
15: 02 - №55 Київ-Рахів
17: 00 - №743 Київ-Львів
17: 12 - №13 Київ-Солотвино
17: 42 - №792 Київ-Кременчук
17: 42 - №790 Київ-Кропивницький
18: 30 - №81 Київ-Ужгород
19: 06 - №44 Київ-Івано-Франківськ
19: 48 - №95 Київ-Рахів
20: 05 - №29 Київ-Ужгород
20: 12 - №49 Київ-Трускавець
20: 21 - №59 Київ-Чоп
20: 21 - №57 Київ-Ворохта
21: 07 - №38 Київ-Запоріжжя
21: 15 - №105 Київ-Одеса
21: 22 - №97 Київ-Ковель
22: 03 - №149 Полтава-Чернівці
22: 10 - №17 Харків-Ужгород
22:22 - № 7 Київ-Чернівці
22: 37 - №91 Київ-Львів
22: 47 - №46 Лиман-Ужгород
23: 46 - №771 Київ-Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04: 11 - №114, 142 Лиман-Львів
07: 15-Іс+ Харків-Львів
08: 00-ІС+ Харків-Львів
12: 36 - №46 Лиман-Ужгород
14: 00-ІС+ Харків-Львів
14:33 - №1 Івано-Франківськ-Костянтинівка
14: 39 - №114, 142 Львів-Лиман
15: 09 - №15 Харків-Рахів
17: 00 - №723 Харків-Львів
19: 27 - №795 Харків-Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка-Івано-Франківськ
21: 43 - №7 Харків-Одеса
22: 40 - №45 Ужгород-Лиман
Рейси по ст. Дніпро:
06: 23 - №796 Дніпро-Харків
14: 00 - №732 Дніпро-Львів
14: 26 - №41 Дніпро-Трускавець
16: 39 - № 6 Запоріжжя-Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11: 07 - №006 Рахів-Запоріжжя
12: 20 - №120 Запоріжжя-Львів
14: 45 - №005 Запоріжжя-Рахів
20: 37 - №068 Запоріжжя-Львів
21: 38 - №038 Запоріжжя-Київ
22: 26 - №068 Львів-Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
00: 28 - №105 Київ-Одеса
00: 58 - №078 Одеса-Ковель
01: 05 - №041 Дніпро-Трускавець
02: 35 - №771 Київ-Хмельницький
03: 42 - №060 Чоп-Київ
03: 42 - №058 Ворохта-Київ
03: 54 - №106 Одеса-Київ
04: 31 - №081 Ужгород-Київ
04: 42 - №050 Трускавець-Київ
05: 46 - №086 Запоріжжя-Львів
06: 03 - №056 Рахів-Київ
06: 47 - №770 Кам'янець-Подільський-Київ
09: 16 - №138 Лиман-Хмельницький
10: 23 - №070 Запоріжжя-Львів
16: 41 - №772 Хмельницький-Київ
17: 20 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський
17: 43 - №086 Львів-Запоріжжя
18: 07 - №055 Київ-Рахів
19: 42 - №138 Хмельницький-Лиман
20: 50 - №716 Львів-Київ
21: 45 - №081 Київ-Ужгород
22: 32 - №042 Трускавець-Дніпро
23: 17-№049 Київ-Трускавець
23: 26 - №057 Київ-Ворохта
23: 26 - №059 Київ-Чоп
На додаток до графікових повідомлень заплановані такі евакуаційні рейси (графік буде поповнюватися):
* Донецький напрямок:
01: 00-Краматорськ-Ужгород, 18 вагонів
17: 00-Краматорськ-Ужгород, 13 вагонів
* Одеський напрямок:
22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів
• Запоріжжя:
2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен
* Дніпро:
3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно
* Кривий Ріг:
2 рейси: 12 і 15 вагонів
* Харків:
3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14: 00 3 евакуаційні поїзди по 18 вагонів кожен
А також електричками:
* організовано човниковий рух на ділянці Харків-Полтава-Кременчук;
* з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
* з Житомира (починаючи з 11: 00) до Львова з пересадкою По Бердичеву. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:
№ 954 Львів-Хрубешув о 00: 01; № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00: 40;
№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;
№ 35/36 Львів-Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;
№ 7614/7615 Львів – Хелм в 09:30;
№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 956 Львів-Хрубешув (20 вагонів) відправленням о 13.20;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ-Варшава о 19: 13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів-Хелм о 20:30;
№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
№ 905/906 Харків – Хелм в 17: 00;
№ 67/68 Київ-Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19: 13;
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Зі ст. Чоп до ст.Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
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