"Укрзализныця" с 15 декабря по 15 января запретила возврат билетов по интернету

Фото: Киевский вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Запрет вводится с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов

АО "Укрзализныця" до окончания периода новогодне-рождественских перевозок будет осуществлять их возврат только через железнодорожные кассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.ua.

Как отметили в УЗ, запрет вводится с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов.

В компании отметили, что согласно проведенному специалистами "Укрзализныци" анализу, большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

"Билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожные кассы", - отметили в УЗ.

Кроме того, будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.

Так, в период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

Напомним, пассажирам уже доступны билеты на все пассажирские поезда, которые отправляются с 9 декабря до 20 декабря 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" в 2018 году дважды повышала стоимость билетов - с конца мая на 12% и с 1 октября еще на 12%.