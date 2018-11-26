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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 9-20 декабря

Новости » Транспорт    26.11.2018 - 14:20
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 9-20 декабря
Фото: Киевский вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Билеты можно приобрести в кассах на интернет-ресурсе Укрзализныци

Пассажирам уже доступны билеты на все пассажирские поезда, которые отправляются с 9 декабря до 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отметили в пресс-службе, на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года. Билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

Также "Укрзализныця" в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова, Черновцов. Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

Напомним, что 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" в 2018 году дважды повышала стоимость билетов - с конца мая на 12% и с 1 октября еще на 12%.

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