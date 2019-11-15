ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук анонсировал увольнения в руководстве "Укрзализныци"

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:32
Гончарук анонсировал увольнения в руководстве "Укрзализныци"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук отреагировал на протесты работников "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины в ближайшее время примет ряд кадровых решений в руководстве "Укрзализныци". Об этом он заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, реакция правительства на протесты против коррупции в "Укрзализныце" будет простой.

"Люди протестовали против коррупции, на плакатах были перечеркнуты отдельные руководители "Укрзализныци"… Мы по этому поводу будем принимать кадровые решения в ближайшее время. Работать так, как они сейчас работают, - невозможно", - подчеркнул Гончарук.

Отметим, вчера возле Офиса президента в Киеве профсоюзы железнодорожников устроили митинг. Они, в частности, требовали уволить Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци", а также не допустить приватизацию компании и ее разделения на трех операторов. Кроме того, железнодорожники выступили против новых законопроектов "О железнодорожном транспорте" и требовали снизить налог на землю для компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на заседании правительства 15 ноября назначит нового главу "Укравтодора".

Кабмин решил передать львовские ТЭЦ Дубневичей в управление "Нафтогаза"
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь