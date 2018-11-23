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"Укрзализныце" нужно 111 млрд гривен на перевозки пассажиров в ближайшие 5 лет

Новости » Общество    23.11.2018 - 20:09
"Укрзализныце" нужно 111 млрд гривен на перевозки пассажиров в ближайшие 5 лет
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Именно такую сумму назвали в УЗ для покрытия убытков от пассажирских перевозок и на инвестиции

"Укрзализныци" нужно 111,4 млрд гривен для финансирования пассажирских перевозок в течение следующих пяти лет. Об этом сказал директор по экономике и финансам предприятия Андрей Рязанцев, информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По словам Рязанцева, именно такая сумма необходима для покрытия убытков от пассажирских перевозок, а также на капитальные инвестиции в сектор пассажироперевозок. Изношенность пассажирских тепловозов на сегодня уже превысила 90%.

"За последние годы нам удалось улучшить ситуацию с состоянием подвижного состава, в том числе благодаря его строительству и реконструкции на Крюковском вагоностроительном заводе и в других национальных производителей. Но таких темпов обновления явно недостаточно, ведь сейчас износ пассажирских электровозов и тепловозов - 96%, вагонов - 92%", - добавил он.

Рязанцев отметил, что для этого нужно предусматривать в госбюджете законодательно определенное возмещение для "Укрзализныци" за выполнение социальных и других дополнительных функций.

"Но сейчас, после принятия бюджета 2019, этот вопрос снова откладывается на будущее", - резюмировал он.

Напомним, "Укрзализныця" объявила, что 26 ноября возобновит продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря 2018 года.

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Новости Украины Укрзализныцяпассажироперевозки
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