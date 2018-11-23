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"Укрзалізниці" потрібно 111 млрд гривень на перевезення пасажирів у найближчі 5 років

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 20:09
"Укрзалізниці" потрібно 111 млрд гривень на перевезення пасажирів у найближчі 5 років
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Саме таку суму назвали в УЗ для покриття збитків від пасажирських перевезень та на інвестиції

"Укрзалізниці" потрібно 111,4 млрд гривень для фінансування пасажирських перевезень протягом наступних п’яти років. Про це сказав директор з економіки і фінансів підприємства Андрій Рязанцев, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

За словами Рязанцева, саме така сума необхідна для покриття збитків від пасажирських перевезень, а також на капітальні інвестиції в сектор пасажироперевезень. Зношеність пасажирських тепловозів на сьогодні вже перевищила 90%.

"За останні роки нам вдалося покращити ситуацію зі станом рухомого складу, у тому числі завдяки його будівництву та реконструкції на Крюківському вагонобудівному заводі та в інших національних виробників. Але таких темпів оновлення явно недостатньо, адже зараз зношення пасажирських електровозів і тепловозів - 96%, вагонів - 92%", - додав він.

Рязанцев зазначив, що для цього потрібно передбачати в держбюджеті законодавчо визначене відшкодування "Укрзалізниці" за виконання соціальних та інших додаткових функцій.

"Але зараз, після прийняття бюджету 2019, це питання знову відкладається на майбутнє", - резюмував він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила, що 26 листопада відновить продаж квитків на всі поїзди, які курсуватимуть після 9 грудня 2018 року. 

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