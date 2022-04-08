В Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев

Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень уже начались. Они должны закончиться через месяц - до 8 мая, поскольку все работают в ускоренном режиме.

По словам Букина, для восстановления таких разрушение в мирное время понадобилось бы месяца 3.

Он также рассказал, что когда еще мост был цел, то Укрзализныце за день удалось эвакуировать 9-10 тысяч местных жителей Ирпеня. Люди ехали без сумок и, залазили даже на третьи полки вагонов, где обычно лежат матрасы.