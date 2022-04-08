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В Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев

Фото: железнодорожный мост на дистанции Киев - Ирпень (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця планирует восстановить железнодорожный мост на дистанции Киев - Ирпень до 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление руководителя Юго-Западной железной дороги Андрея Букина.

Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень уже начались. Они должны закончиться через месяц - до 8 мая, поскольку все работают в ускоренном режиме.

По словам Букина, для восстановления таких разрушение в мирное время понадобилось бы месяца 3.

Он также рассказал, что когда еще мост был цел, то Укрзализныце за день удалось эвакуировать 9-10 тысяч местных жителей Ирпеня. Люди ехали без сумок и, залазили даже на третьи полки вагонов, где обычно лежат матрасы.

Напомним, продолжили движение три эвакуационных поезда, которые застряли из-за авиаударов российских военных.

Мы также писали о том, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что инфраструктура населенных пунктов Киевской области будет восстановлена в кратчайшие сроки.

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УкрзализныцяИрпень