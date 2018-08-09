В "Укрзализныце" прокоментировали возможную отмену ж/д сообщения между Украиной и РФ

УЗ будет выполнять решение Мининфраструктуры

ПАО "Укрзализныця" в случае отмены пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией (РФ) будет выполнять решение Министерства инфраструктуры Украины. Об этом пишет "Центр транспортных стратегий".

Как отметили в УЗ, главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в транспортной сфере, является Мининфраструктуры.

"Учитывая изложенное выше, "Укрзализныця" будет выполнять все решения, принятые на самом высоком государственном уровне", - отметили в УЗ.

В "Укрзализныце" также отметили, что за 7 месяцев 2018 года в сообщении Украина - Российская Федерация было перевезено 454 тысячи пассажиров, что на 89,1 тысяч пассажиров или на 16,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что в графике пассажирских поездов на 2017/2018 год перевозки между Украиной и Российской Федерацией обеспечиваются курсированием 13 пар поездов.

Вместе с тем, как отмечает издание, в УЗ не смогли ответить на вопрос, сколько в финансовом плане может потерять УЗ от прекращения пассажирских перевозок.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Так, отвечая на вопрос относительно того, не планируется ли увеличение количества поездов по направлению Львов-Москва, Омелян заявил о планах по закрытию железнодорожного сообщения с РФ.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

Кроме того, первый заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов заявил, что вместе с закрытием железнодорожного сообщения с Россией следует закрыть и автобусное.

"Первое - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. Россия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией. Сообщение с агрессором нецелесообразно и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.

Напомним, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией. А в интервью РБК-Украина Омелян заявлял, что авиасообщение с Российской Федерацией, которое на данный момент не осуществляется, будет восстановлено только после возвращения всех украинских территорий, захваченных РФ.

Кроме того, Омелян заявлял о планах Украины в судебном порядке взыскать штраф с авиакомпаний РФ, совершающих полеты в оккупированный Крым.