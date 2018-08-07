В представительстве Порошенко в Крыму предлагают прекратить автобусное сообщение с РФ

Подобные шаги Киева заставят РФ "уважать международное право и международные границы", заявили в представительстве Порошенко

Первый заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов считает, что вместе с закрытием железнодорожного сообщения с Россией следует закрыть и автобусное. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Он объяснил, почему нужно закрыть сообщение с Россией.

"Первое - это безопасность наших граждан. Второе - это безопасность территории. Россия с начала 2014 года захватывала наши территории: в Крыму и на Донбассе. У нас фактически состояние войны с Россией. Сообщение с агрессором нецелесообразно и ничего хорошего от него мы не ожидаем", - сказал Гданов.

Подобные шаги Киева и международного сообщества заставят Россию "уважать международное право и международные границы", заявил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Отвечая на вопрос относительно того, не планируется ли увеличение количества поездов по направлению Львов-Москва, Омелян заявил о планах по закрытию железнодорожного сообщения с Россией.