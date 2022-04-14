Укрзализныце передали 15 станций спутникового интернета StarLink

Укрзализныця получила 15 спутниковых интернет-терминалов Starlink, которые призваны обеспечивать коммуникационную инфраструктуру Украины во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента коммуникаций Секретариата КМУ на Правительственном портале.