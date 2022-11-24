"Укрзалізниця" зробила важливу заяву про електрички 24 листопада

Незважаючи на проблеми з електропостачанням, приміські електрички вийдуть на маршрути по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського на телемарафоні.

"Скажу важливе про приміське сполучення, тому що вранці багато людей електричками добираються на роботу... На сьогодні по Києву всі напрямки вже зарезервовані, будуть дизель-поїзди з Фастова, Ірпеня та найближчих міст. Буде можливість дістатися на роботу. В принципі, це стосується більшості регіонів", - зазначив він.

Він також попередив, що частота курсування приміських поїздів може бути меншою.