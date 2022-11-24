"Укрзализныця" сделала важное заявление об электричках 24 ноября

Несмотря на проблемы с электроснабжением, пригородные электрички выйдут на маршруты по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского на телемарафоне.

"Скажу важное о пригородном сообщении, потому что утром много людей на электричках добираются на работу… На сегодня по Киеву все направления уже зарезервированы, будут дизель-поезда из Фастова, Ирпеня и ближайших городов. Будет возможность добраться на работу. В принципе, это касается большинства регионов", - отметил он.

Он также предупредил, что частота курсирования пригородных поездов может быть меньшей.