Рух поїздів між Чопом та Прагою змінився через аварію: що робити пасажирам

Через аварію на чеській залізниці "Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда з Праги. Пасажири повинні пересісти на інші поїзди, зокрема у Кошице.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
У зв'язку з аварією на чеській залізниці сьогодні, 14 квітня, змінено маршрут руху поїзда №122/123 Прага - Чоп - Прага перевізника RegioJet. Зміни стосуються пасажирів, які прямують в Україну та з України цим рейсом.
Поїзд курсуватиме лише до/з Кошице (Словаччина). Пасажири, які прямують до України, мають пересісти в Кошице на поїзд №964 Братислава - Чоп, що вирушає о 17:46 та прибуває в Чоп о 21:41.
Далі до Києва пасажири зможуть скористатися поїздом №750 Чоп - Київ, який відправляється о 5:20. У поїзді будуть заброньовані місця для пасажирів із квитками RegioJet, а на вокзалі Чопа облаштовано місця для очікування.
У зворотному напрямку пасажири поїзда №123 Чоп - Прага також їхатимуть з пересадкою: спочатку дизель-поїздом до Кошице (відправлення з Чопа о 21:06, прибуття о 22:50), а далі - поїздом RegioJet до Праги.
"Укрзалізниця" просить пасажирів з особливими потребами у пересадках повідомляти про це заздалегідь.
Окремо інформується, що поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро вирушить із годинною затримкою через поломку автобуса з дітьми на кордоні. До Дніпра він прибуде за графіком.
Нагадаємо, що у квітні "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси поїзда №159/160 між Києвом і Трускавцем. Поїзд буде курсувати 12, 18, 19, 20 та 21 квітня. Він вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Трускавця о 09:03 та прибуватиме у Київ о 19:11. Він зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.
Також "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 за маршрутом Київ - Луцьк - Київ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.