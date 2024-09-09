"Укрзалізниця" збиткова не через вантажі, а через зростання операційних витрат на 80%, - експерт

"Монополіст заявляє, що "доходи від перевезень залізної та марганцевої руди не покривають витрати на їх організацію". Але на рівні обсягів перевезень за видами вантажів, протиріччя у заявах УЗ стають ще більше очевидними. Перевезення руди в липні 2024 були найменшими з початку року, головним чином за рахунок призупинення або скорочення обсягів виробництва окремими ГЗК", - пояснив Гусак.

За його словами, якщо руда для УЗ "збиткова", то фінансовий результат УЗ мав би покращитися. Але відбулася протилежна ситуація - при зниженні перевезень руди "Укрзалізниця" стала збитковою. Тобто, менеджмент УЗ або навмисно, або через свою некомпетентність вводить в оману владу і громадськість, адже змінні витрати УЗ складають лише 20% від тарифу. І кожна додаткова тонна вантажу приносить УЗ значний додатковий прибуток

Він також нагадав, що загальний обсяг перевезень "Укрзалізниці" за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це експорту дозволило збільшити обсяг виробництва українських підприємств, зокрема, гірничо-промислового комплексу, а відповідно - збільшило доходи "Укрзалізниці". За I півріччя 2024 року порівняно з I півріччям 2023 вони зросли на 8,5 млрд грн, або майже на 20%, що корелюється із обсягами зростань перевезень.

"Чому ж тоді компанія заявляє про загрозу збитковості? Давайте подивимось на витратну частину. У I півріччі 2024 року порівняно з I півріччям 2023 загальні операційні витрати "Укрзалізниці" зросли на понад 10 млрд. грн або більше 25%. Особливо кидається у вічі просто шалене зростання так званих "інших операційних витрат" - на 2,5 млрд грн або 80%! Складається враження, що нинішнє керівництво відверто не хоче контролювати та зменшувати витрати підприємства", - зауважив Гусак.

Він висловив пропозицію до компанії оприлюднити витрати та дати пояснення менеджменту щодо такого різкого зростання.

"Складається враження, що в кращому разі це зростання витрат просто неконтрольоване. В результаті такої роботи "Укрзалізниця" вимушена шукати додаткові кошти і знову говорить про так звану уніфікацію тарифів, що де-факто є зростанням цін на залізничні перевезення. Але у нинішніх умовах підвищення тарифів буде означати зупинку виробництв на якийсь час, а деякі і зовсім змушені будуть закритися. Відповідно, зупиняться перевезення. Тоді керівництво "Укрзалізниці" на практиці зможе перевірити свої украй суперечливе твердження про те, що зростання перевезень призводить до збитків, а зменшення – до прибутків", - резюмував експерт.

Нагадаємо, днями керівник УЗ Євген Лященко заявив, що "Укрзалізниця" закінчила липень-серпень зі збитками 600-700 млн грн і очікує невеликий збиток за підсумками року, тому потребує підвищення тарифів на вантажні перевезення. Перше півріччя компанія, як відомо, закінчила з прибутком у понад 3 млрд.

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що Укрзалізниці варто зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.