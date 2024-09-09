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"Укрзализныця" убыточна не из-за грузов, а из-за роста операционных расходов на 80%, - эксперт

Понедельник 09 сентября 2024 14:24
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"Укрзализныця" убыточна не из-за грузов, а из-за роста операционных расходов на 80%, - эксперт Фото: "Укрзализныця" убыточна не из-за грузов, а из-за роста операционных расходов на 80% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" в последнее время несет убытки из-за постоянного роста операционных расходов.

Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

"Монополист заявляет, что "доходы от перевозок железной и марганцевой руды не покрывают затраты на их организацию". Но на уровне объемов перевозок по видам грузов, противоречия в заявлениях УЗ становятся еще более очевидными. Перевозки руды в июле 2024 года были наименьшими с начала года, главным образом за счет приостановки или сокращения объемов производства отдельными ГОКами", - пояснил Гусак.

По его словам, если руда для УЗ "убыточна", то финансовый результат УЗ должен улучшиться. Но произошла противоположная ситуация – при снижении перевозок руды "Укрзализныця" стала убыточной. То есть, менеджмент УЗ либо намеренно, либо по своей некомпетентности вводит в заблуждение власть и общественность, ведь переменные расходы УЗ составляют всего 20% от тарифа. И каждая дополнительная тонна груза приносит УЗ значительную дополнительную прибыль.

Он также напомнил, что общий объем перевозок "Укрзализныци" за 7 месяцев этого года вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это экспорту позволило увеличить объем производства украинских предприятий, в частности, горнопромышленного комплекса, а соответственно - увеличило доходы "Укрзализныци". За I полугодие 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 г. они выросли на 8,5 млрд грн, или почти на 20%, что коррелируется с объемами ростов перевозок.

"Почему же компания заявляет об угрозе убыточности? Давайте посмотрим на расходную часть. В I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 общие операционные расходы "Укрзализныци" выросли более чем на 10 млрд. грн или более 25%. Особенно бросается в глаза просто безумный рост так называемых "прочих операционных расходов" - на 2,5 млрд грн или 80%! Создается впечатление, что нынешнее руководство откровенно не хочет контролировать и уменьшать расходы предприятия", - отметил Гусак.

Он высказал предложение компании обнародовать расходы и дать объяснение менеджменту относительно такого резкого роста.

"Создается впечатление, что в лучшем случае этот рост затрат просто неконтролируем. В результате такой работы "Укрзализныця" вынуждена искать дополнительные средства и снова говорит о так называемой унификации тарифов, что де-факто является ростом цен на железнодорожные перевозки. Но в нынешних условиях повышение тарифов будет означать остановку производств на время, а некоторые и вовсе вынуждены будут закрыться. Соответственно, остановятся перевозки. Тогда руководство "Укрзализныци" на практике сможет проверить свои крайне противоречивое утверждение о том, что рост перевозок приводит к убыткам, а уменьшение – к прибылям", – резюмировал эксперт.

Напомним, на днях руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что "Укрзализныця" закончила июль-август с убытком 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам года, поэтому нуждается в повышении тарифов на грузовые перевозки. Первое полугодие компания, как известно, закончила с прибылью более 3 млрд. долларов.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Укрзализныци следует сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.

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Укрзализныця
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