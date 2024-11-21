"Укрзализныця" запустит 8 новых рейсов: куда они будут следовать

Уже с 15 декабря украинцы смогут воспользоваться железнодорожными путешествиями по восьми новым рейсам. А время в пути для почти 40 поездов будет уменьшено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В новом графике движения на 2025 год пассажиры получат несколько важных новинок. Уже с 15 декабря прибавится 5 новых рейсов к горам, 3 в несокрушимый Харьков, а время в пути для целых 38 поездов будет уменьшено!", - сообщили в компании.

В то же время сотрудники отметили, что уже в декабре следует ожидать таких поездов, как:

Поезд № 33/34 Кривой Рог - Ясиня - новое дополнительное сообщение, существенно улучшающее транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня).

- новое дополнительное сообщение, существенно улучшающее транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня). Поезд № 61/62 Днепр - Рахов (через день) - это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.

(через день) - это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты. Поезд № 83/84 Киев - Солотвино (через день) - оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славск и Закарпатье.

(через день) - оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славск и Закарпатье. Поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг - Ужгород (через день) – новый маршрут, дополнительно соединяющий Полтавскую область со Славском и Закарпатьем.

(через день) – новый маршрут, дополнительно соединяющий Полтавскую область со Славском и Закарпатьем. Поезд № 145/146 Харьков - Черновцы (через день) - новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.

(через день) - новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины. Поезд № 165/166 Харьков - Черкассы (через день) - новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.

(через день) - новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута. Новый региональный поезд № 823/824 Харьков - Днепр - расширит имеющиеся варианты доезда между двумя миллионниками.

Помимо назначения новых рейсов, "Укрзализныця" улучшает и развивает существующие сообщения:

Поезд №39/40 Запорожье - Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в пути ночью, высвобождая день для других важных задач.

теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в пути ночью, высвобождая день для других важных задач. Маршрут поезда № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов, что расширит доступ жителей Запорожья, Днепра, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя в рекреационные зоны Карпат.

продлен до станции Рахов, что расширит доступ жителей Запорожья, Днепра, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя в рекреационные зоны Карпат. Маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса - Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.

в пиковые периоды может быть продлен до Харькова. Поезд №113/114 Львов - Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды.

будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды. Поезд № 133/134 Киев - Рахов будет курсировать ежедневно.

А еще будет сокращено время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них: