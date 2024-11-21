"Укрзализныця" запустит 8 новых рейсов: куда они будут следовать
Уже с 15 декабря украинцы смогут воспользоваться железнодорожными путешествиями по восьми новым рейсам. А время в пути для почти 40 поездов будет уменьшено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В новом графике движения на 2025 год пассажиры получат несколько важных новинок. Уже с 15 декабря прибавится 5 новых рейсов к горам, 3 в несокрушимый Харьков, а время в пути для целых 38 поездов будет уменьшено!", - сообщили в компании.
В то же время сотрудники отметили, что уже в декабре следует ожидать таких поездов, как:
- Поезд № 33/34 Кривой Рог - Ясиня - новое дополнительное сообщение, существенно улучшающее транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня).
- Поезд № 61/62 Днепр - Рахов (через день) - это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.
- Поезд № 83/84 Киев - Солотвино (через день) - оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славск и Закарпатье.
- Поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг - Ужгород (через день) – новый маршрут, дополнительно соединяющий Полтавскую область со Славском и Закарпатьем.
- Поезд № 145/146 Харьков - Черновцы (через день) - новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.
- Поезд № 165/166 Харьков - Черкассы (через день) - новое сообщение обеспечит более удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.
- Новый региональный поезд № 823/824 Харьков - Днепр - расширит имеющиеся варианты доезда между двумя миллионниками.
Помимо назначения новых рейсов, "Укрзализныця" улучшает и развивает существующие сообщения:
- Поезд №39/40 Запорожье - Солотвино теперь будет отправляться из Запорожья в 16:17 (вместо 7:12), что позволит жителям города проводить больше времени в пути ночью, высвобождая день для других важных задач.
- Маршрут поезда № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов, что расширит доступ жителей Запорожья, Днепра, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя в рекреационные зоны Карпат.
- Маршрут поезда № 105/106 (205/206) Одесса - Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова.
- Поезд №113/114 Львов - Харьков будет курсировать ежедневно, что даст Полесью и Волыни ежедневное сообщение с Сумами и Харьковом. Этот рейс также продлится до Ивано-Франковска в пиковые периоды.
- Поезд № 133/134 Киев - Рахов будет курсировать ежедневно.
А еще будет сокращено время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:
- Поезд №13/14 Киев - Солотвино ускорен на 1 час. 9 мин;
- Поезд №55/56 Киев - Рахов ускорен на 57 мин из Киева в Рахов;
- Поезд №45/46 Ужгород - Харьков ускорен на 51 мин из Ужгорода в Харьков;
- Поезд №39/40 Запорожье - Солотвино ускорен на 45 мин из Запорожья в Солотвин, на 42 мин из Солотвина в Запорожье;
- Поезд № 3/4 Запорожье - Ужгород ускорен на 41 мин из Ужгорода в Запорожье.
Напомним, мы уже писали, что с 15 декабря "Укрзализныця" в сотрудничестве со словацкими железнодорожниками запускает новый международный маршрут, который соединит Киев с Братиславой через станцию Чоп.
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