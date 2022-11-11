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"Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп: список

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П'ятниця 11 листопада 2022 17:59
"Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп: список Фото: "Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" склала новий графік маршрутів поїздів з врахуванням створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, аби дати пасажирам з різних міст можливість комфортно дістатись закордону залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Тепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ - Чоп та №749 Київ - Відень, курсують такі рейси:

  • № 4/3 Запоріжжя - Ужгород;
  • № 45/46 Ужгород - Харків;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 749/750 Київ - Ужгород.
  • № 265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).

Зазначається, що зміна маршруту прямування рейсів дозволить жителям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа. А там можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).

Окрім того, з 11 грудня курсуватимуть такі поїзди:

  • Відень (Австрія) - Чоп
  • Кошице (Словаччина) - Чоп

До того ж, планується призначення рейсу Прага - Чоп. Про дату початку його курсування повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що сьогодні "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на два нових рейси - з Ужгорода до Ковеля та з Харкова до Умані.

Також зазначимо, що з 10 листопада УЗ переводить повністю в онлайн продаж квитків на поїзд Київ - Варшава.

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