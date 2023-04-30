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"Укрзалізниця" запустила безпересадковий вагон з Австрії та Угорщини до України

Фото: "Укрзалізниця" запустила безпересадковий вагон з Австрії та Угорщини до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

З 24 квітня "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень. Він дозволить зручніше повертатися з Австрії та Угорщини до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як розповіли у відомстві, це дозволить українцям зручніше повертатись додому.

З австрійської столиці він відправляється щодня о 16:42. На станції Будапешт-Келеті стоїть із 19:19 до 19:40. До Чопа прибуває о 02:28.

"Після проходження прикордонно-митного контролю продовжити рух Україною можна будь-яким іншим рейсом. Наприклад, поїздом № 750 Ужгород-Київ", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що квиток з Чопа до Відня коштує 1730 гривень. Квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". А білети з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку УЗ, у чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, УЗ запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією із Польщі до Рава-Руської.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що українці тепер можуть повернути кошти за білети в купе і плацкарти.

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