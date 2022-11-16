"Укрзализныця" запускает рейс Киев - Изюм: подробности маршрута

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд №112/111 Киев - Изюм будет отправляться из Киева в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении он будет начинать движение в 18:22 и прибывать в столицу в 06:10.

"Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение по ночному поезду со столицей", - добавляет пресс-служба.