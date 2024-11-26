"Укрзалізниця" запускає новий поїзд із Києва до Кишенева: коли і як він курсуватиме
"Укрзалізниця" запускає пряме залізничне сполучення зі Львова до столиці Молдови – Кишинева. Поїзд почне курсувати із 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Повідомляється, що зі Львова до Кишинева курсуватимуть безпересадкові купейні вагони. Зі Львова поїзд відправлятиметься через день о 15:00 та прибуватиме до столиці Молдови об 11:30. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 17:34, а до кінцевої станції прибуватиме о 15:40.
"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку", – зазначають в "Укрзалізниці".
Квитки можна буде придбати на сайті та у застосунку "Укрзалізниці".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" скоротила термін продажу квитків на низку маршрутів – за 10 днів до дати відправлення, замість звичних 20. Скорочений термін продажу діє для поїздів зі Львова до Херсона та Краматорська, з Києва до Миколаєва, Херсона та Краматорська, а також з Херсона, Одеси та Дніпра до Краматорська. Також за 10 днів можна придбати квитки на групи безпересадкових вагонів та регіональні поїзди 800-ї нумерації, зокрема експрес №702/701 Львів – Чернівці. Продаж квитків на міжнародні маршрути залишається незмінним: до Польщі, Словаччини, Австрії – за 20 днів, а до Молдови – за 30 днів.
Також ми розповідали, що з 15 грудня "Укрзалізниця" запускає новий графік курсування поїздів на 2025 рік. Зокрема, додано 5 нових рейсів до гір, призначено 33 додаткові рейси до Харкова, скорочено час у дорозі для 38 поїздів.
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