ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кишенев: когда и как он будет курсировать

Вторник 26 ноября 2024 11:06
UA EN RU
"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кишенев: когда и как он будет курсировать
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" запускает прямое железнодорожное сообщение из Львова в столицу Молдовы – Кишинев. Поезд начнет курсировать с 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сообщается, что из Львова в Кишинев будут курсировать беспересадочные купейные вагоны. Со Львова поезд будет отправляться через день в 15:00 и прибывать в столицу Молдовы в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться в 17:34, а в конечную станцию будет прибывать в 15:40.

"Этот маршрут позволит более удобной поездке для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и в обратном направлении", - отмечают в "Укрзализныце".

Билеты можно будет приобрести на сайте и в приложении "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" сократила срок продажи билетов на ряд маршрутов – за 10 дней до даты отправления, вместо привычных 20. Сокращенный срок продажи действует для поездов из Львова в Херсон и Краматорск, из Киева в Николаев, Херсон и Краматорск, а также из Херсона, Одессы и Днепра в Краматорск. Также за 10 дней можно приобрести билеты на группы беспересадочных вагонов и региональные поезда 800-й нумерации, в частности экспресс №702/701 Львов – Черновцы. Продажа билетов на международные маршруты остается неизменной: в Польшу, Словакию, Австрию – за 20 дней, а в Молдову – за 30 дней.

Также мы рассказывали, что с 15 декабря "Укрзализныця" запускает новый график курсирования поездов на 2025 год. В частности, добавлено 5 новых рейсов к горам, назначено 33 дополнительных рейса в Харьков, сокращено время в пути для 38 поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Львов Кишинев Поезда
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа