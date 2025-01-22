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"Укрзализныця" запускает новые поезда в Карпаты

Среда 22 января 2025 16:33
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"Укрзализныця" запускает новые поезда в Карпаты Фото: "Укрзализныця" запускает новые поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 6 февраля "Укрзализныця" вводит удобные ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Билеты уже есть в продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезда будут курсировать из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.

Поезд №234/233 "Рахов – Киев":

  • отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев – в 13:12;
  • отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов – в 07:50.

Этот маршрут станет удобным для жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи, которые стремятся добраться до Львова.

Кроме того, благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель – Рахов", которые будут курсировать в составе этого поезда, Луцк и Ровно получат прямое сообщение с Коломыей.

Поезд №84/83 "Солотвино – Киев":

  • отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев – в 13:12;
  • отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино – в 08:08.

Этот маршрут станет удобным ночным вариантом для жителей Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья.

В "Укрзализныце" отмечают, что билеты на эти поезда уже есть в продаже в приложении компании.

Напомним, с 27 января "Укрзализныця" завершает ремонт железнодорожной инфраструктуры на Одесском направлении и ускоряет ряд поездов на 2-3 часа. Также на маршрутах появятся новые остановки в Николаевской области. Быстрее в Одессу теперь будут курсировать такие поезда: №51/52 "Запорожье – Одесса", №253/254 "Кривой Рог – Одесса", №53/54 "Днепр – Одесса", №148/147 "Киев – Одесса", №7/8 "Харьков – Одесса".

Также РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила новую, важную для пассажиров услугу в скоростных поездах. Речь идет о том, что теперь можно выбирать в каком направлении будут размещены сиденья – по направлению движения или против.

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Укрзализныця Поезда
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