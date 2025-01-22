"Укрзализныця" запускает новые поезда в Карпаты

С 6 февраля "Укрзализныця" вводит удобные ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Билеты уже есть в продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Поезда будут курсировать из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.

Поезд №234/233 "Рахов – Киев":

отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев – в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов – в 07:50.

Этот маршрут станет удобным для жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи, которые стремятся добраться до Львова.

Кроме того, благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель – Рахов", которые будут курсировать в составе этого поезда, Луцк и Ровно получат прямое сообщение с Коломыей.

Поезд №84/83 "Солотвино – Киев":

отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев – в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино – в 08:08.

Этот маршрут станет удобным ночным вариантом для жителей Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья.

В "Укрзализныце" отмечают, что билеты на эти поезда уже есть в продаже в приложении компании.