"Укрзализныця" запускает новые поезда в Карпаты
С 6 февраля "Укрзализныця" вводит удобные ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Билеты уже есть в продаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поезда будут курсировать из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.
Поезд №234/233 "Рахов – Киев":
- отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев – в 13:12;
- отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов – в 07:50.
Этот маршрут станет удобным для жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи, которые стремятся добраться до Львова.
Кроме того, благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель – Рахов", которые будут курсировать в составе этого поезда, Луцк и Ровно получат прямое сообщение с Коломыей.
Поезд №84/83 "Солотвино – Киев":
- отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев – в 13:12;
- отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино – в 08:08.
Этот маршрут станет удобным ночным вариантом для жителей Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья.
В "Укрзализныце" отмечают, что билеты на эти поезда уже есть в продаже в приложении компании.
Напомним, с 27 января "Укрзализныця" завершает ремонт железнодорожной инфраструктуры на Одесском направлении и ускоряет ряд поездов на 2-3 часа. Также на маршрутах появятся новые остановки в Николаевской области. Быстрее в Одессу теперь будут курсировать такие поезда: №51/52 "Запорожье – Одесса", №253/254 "Кривой Рог – Одесса", №53/54 "Днепр – Одесса", №148/147 "Киев – Одесса", №7/8 "Харьков – Одесса".
Также РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила новую, важную для пассажиров услугу в скоростных поездах. Речь идет о том, что теперь можно выбирать в каком направлении будут размещены сиденья – по направлению движения или против.
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