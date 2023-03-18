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"Укрзалізниця" запропонувала маршрут з Києва до лоукостеру в румунському місті Ясси

Фото: "Укрзалізниця" запропонувала маршрут з Києва до лоукостеру в румунському місті Ясси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До міжнародного аеропорту в румунському місті Ясси можна доїхати за запропонованим "Укрзалізницею" маршрутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як доїхати до лоукостера:

  • сісти на потяг №351 Київ - Кишинів, який відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 й прибуває на молдовську станцію Унгени о 07:53 ранку;
  • після проходження прикордонно-митного контролю, пересісти на потяг №821 Кишинів - Ясси - Сокола, що відправляється з Унгени щодня о 09:51 й прибуває на станцію Ясси-Сокола о 11:13;
  • там вас зустрінуть автобуси, які довезуть у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси.

Зворотний шлях:

  • о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола - Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57;
  • пересісти на потяг №352 Кишинів - Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Зупинка потяга складає 30 хвилин.

"Квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів - Унгени - Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді", - додає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.

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