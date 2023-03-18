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"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева к лоукостеру в румынском городе Яссы

Фото: "Укрзализныця" предложила маршрут из Киева в лоукостер в румынском городе Яссы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

До международного аэропорта в румынском городе Яссы можно доехать по предложенному "Укрзализныцей" маршруту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как доехать до лоукостера:

  • сесть на поезд №351 Киев - Кишинев, который отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены в 07:53 утра;
  • после прохождения погранично-таможенного контроля, пересесть на поезд №821 Кишинев - Яссы - Сокола, который отправляется из Унгены ежедневно в 09:51 и прибывает на станцию Яссы-Сокола в 11:13;
  • там вас встретят автобусы, которые довезут в центр города или в международный аэропорт Яссы.

Обратный путь:

  • в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола - Кишинев, который прибывает на молдавскую станцию Унгены в 18:57;
  • пересесть на поезд №352 Кишинев - Киев, который прибывает на станцию Унгены по четным дням в 20:21. Остановка поезда составляет 30 минут.

"Билеты на поезд №351/352 доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте. На поезд №821 Кишинев - Унгены - Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги, в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде", - добавляет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.

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