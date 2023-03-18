"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева к лоукостеру в румынском городе Яссы

До международного аэропорта в румынском городе Яссы можно доехать по предложенному "Укрзализныцей" маршруту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Билеты на поезд №351/352 доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте. На поезд №821 Кишинев - Унгены - Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги, в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде", - добавляет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.

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