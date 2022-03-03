"Укрзализниця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших россиян

"Укрзализныця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза россиян, погибших в войне России против Украины . Вагоны будут загружаться на пяти станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что Вооруженным силам Украины направили 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

"Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.

Вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава "Укрзализныци".